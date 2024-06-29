Жители Буркина-Фасо требуют перенести посольство Франции

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Члены ассоциации активных граждан Буркина-Фасо в пятницу провели демонстрацию, в ходе которой потребовали перенести посольство Франции дальше от президентского дворца в столице Уагадугу, сообщил портал Le Faso.

По его информации, демонстранты требовали перенести дипмиссию дальше от резиденции президента, поскольку, по их мнению, посольство представляет угрозу для безопасности властей страны. Демонстрацию разогнала полиция, применившая слезоточивый газ.

Как заявил один из организаторов акции, координатор Фронта национальной обороны, член Национальной координации ассоциаций гражданского надзора Лассане Савадого, если власти и представители посольства не отреагируют на требование активистов, они снова выйдут на демонстрацию. «Наша цель в том, чтобы весь мир понял – посольство не должно находиться всего в нескольких шагах от президента страны», – заключил он.

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