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Жители Буркина-Фасо требуют перенести посольство Франции

Жители Буркина-Фасо требуют перенести посольство Франции

Члены ассоциации активных граждан Буркина-Фасо в пятницу провели демонстрацию, в ходе которой потребовали перенести посольство Франции дальше от президентского дворца в столице Уагадугу, сообщил портал Le Faso.

По его информации, демонстранты требовали перенести дипмиссию дальше от резиденции президента, поскольку, по их мнению, посольство представляет угрозу для безопасности властей страны. Демонстрацию разогнала полиция, применившая слезоточивый газ.

Как заявил один из организаторов акции, координатор Фронта национальной обороны, член Национальной координации ассоциаций гражданского надзора Лассане Савадого, если власти и представители посольства не отреагируют на требование активистов, они снова выйдут на демонстрацию. «Наша цель в том, чтобы весь мир понял – посольство не должно находиться всего в нескольких шагах от президента страны», – заключил он.

Ранее Высший совет связи Буркина-Фасо приостановил вещание регионального отделения французского телеканала TV5 Monde на полгода. Телеканал распространил в эфире интервью, приглашенный участник которого негативно высказывался о ситуации в стране в области безопасности. Ранее Буркина-Фасо приостанавливала работу французской радиостанции RFI в декабре 2022, которая, по словам представителя правительства, передала репортаж с угрозами в адрес населения страны со стороны лидера террористов. Позднее, в марте 2023 года, буркинийское правительство приостановило работу французского телеканала France 24 из-за показанного в эфире материала, который, как утверждали власти, был подготовлен при участии лидера террористической группировки. В июне 2023 года на три месяца приостановили вещание французского телеканала LCI после того, как его журналист назвал ложной информацией ситуацию, связанную с актами насилия со стороны радикальных исламистских группировок на буркинийской территории.

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