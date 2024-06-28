Зеленский готовит «всеобъемлющий план» прекращения войны с Россией

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Украина работает над тремя составляющими мирного плана для следующего саммита мира: энергетика, продовольственная безопасность, обмены военнопленными.

«Если бы все зависело только от Украины, войны не было бы», – заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи со своей словенской коллегой Наташей Пирц Мусар в Киеве.

Он обвинил российского президента в том, что именно тот не желает завершения войны.

По словам Зеленского, Украина работает над тремя составляющими мирного плана для следующего саммита мира: энергетика, продовольственная безопасность, обмены военнопленными. Это приоритетные направления, но параллельно идет работа над другими составляющими формулы мира.

Подробный мирный план будет готов к концу года, указал он.