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Ереван официально отказал ОДКБ в финансировании

Ереван официально отказал ОДКБ в финансировании

Армения официально уведомила секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что не подпишет бюджет организации 2024 года, следовательно, у страны нет никаких финансовых обязательств перед структурой.

Об этом говорится в сообщении МИД республики.

«Республика Армения официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздержится от подписания решения СКБ ОДКБ «О бюджете ОДКБ 2024″ и участия в предусмотренном решением финансировании деятельности организации. Следовательно, Республика Армения не брала на себя никаких обязательств относительно финансирования, предусмотренного указанным решением», – заявили в МИД.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ.

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