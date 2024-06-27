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Главное Экономика

Ключевая ставка ЦБ Турции осталась на прежнем уровне

Ключевая ставка ЦБ Турции осталась на прежнем уровне

Центральный банк Турции на заседании в четверг третий раз подряд принял решение оставить ключевую ставку на уровне 50% на фоне ослабления турецкой лиры.

Ранее на этой неделе турецкая национальная валюта установила новый антирекорд – на торгах во вторник доллар достигал 33,06 лиры. Сейчас лира торгуется на уровне 32,85 за доллар.

«Принято решение оставить ключевую ставку на уровне 50%», – говорится в заявлении регулятора.

Решение Центробанка Турции совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка.

Руководство регулятора ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку высокой до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за полтора года – с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщал Институт статистики страны (TUIK).

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