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В Иране второй кандидат снял свою кандидатуру с выборов

В Иране второй кандидат снял свою кандидатуру с выборов

Мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов от крыла консерваторов – спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совбезе республики Саида Джалили.

«Я дошел до самого конца [определенного] законом срока предвыборной гонки, но продолжение курса погибшего [президента Эбрахима] Раиси важнее. Прошу Джалили и Галибафа объединиться, не оставлять без ответа законные требования сил революции и не допустить образования третьего правительства Роухани», – написал Закани в X.

Ранее вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми сообщил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов.

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