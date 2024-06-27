Зюганов стал Героем Труда

89 Просмотров

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, которому исполняется 80 лет, звания Героя Труда.

Согласно документу, Зюганову присвоили звание «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».

Зюганов является председателем ЦК КПРФ с февраля 1993 года. С того же года является депутатом Госдумы РФ. Он четырежды баллотировался на пост президента РФ — в 1996, 2000, 2008, 2012 годах. Политик каждый раз занимал второе место.