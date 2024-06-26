В Новой Каледонии вновь вспыхнули жестокие протесты (видео) |
Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут на 50% год к году |
Министр обороны Италии прилетел в Баку и лично представил Алиеву военный самолет C-27J Spartan. Фотографии (обновлено) |
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отпущен на свободу |
Гасанов: Мы не должны позволить им создать здесь напряженность |
Министр Гасанов: Ситуация накаляется день ото дня |
Азербайджан отмечает День Вооруженных сил |
В Махачкале вновь неспокойно (обновлено, видео) |
Люк Коффи: Азербайджан хочет минимизировать зависимость от Ирана |
Главное Политика

Хикмет Гаджиев призвал Армению отказаться от мысли о реваншизме

Хикмет Гаджиев призвал Армению отказаться от мысли о реваншизме

Советуем лицам в военно-политическом руководстве Армении полностью отказаться от мечтаний о реваншизме.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана,  заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, комментируя заявление секретаря Совета безопасности Армении о том, что якобы Россия передала Карабах Азербайджану.

Хикмет Гаджиев сказал: «Сказав свое слово на поле боя, азербайджанская армия разгромила армянскую армию в 44-дневной Отечественной войне, одержала полную военную победу, положила конец 30-летней военной оккупации Армении и заставила Армению подписать акт о капитуляции. Руководство Армении признало, что в рядах ее армии было более 10 тысяч дезертиров. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, менее чем за 23 часа остатки армянской армии, продолжавшие незаконно находиться на территории Азербайджана, были разоружены, и Карабах был полностью освобожден. Было уничтожены или захвачены в качестве трофея оружие и боеприпасы армянской армии на сумму более 5 миллиардов долларов США.

И 44-дневную Отечественную войну, и антитеррористические мероприятия изучают как уникальные военные операции в военных академиях многих стран мира.

С сожалением отмечаем, что подобные заявления являются свидетельством того, что мечты о реваншизме все еще остаются в сознании военно-политического руководства Армении. Мы советуем лицам в военно-политическом руководстве Армении полностью отказаться от фантазий о ревизионизме и реваншизме и положить конец политике милитаризации, чтобы не повторять исторических ошибок».

Теги:
Из этой рубрики
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Азербайджан
Политика

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Азербайджан

2024/06/26, 17:57
Хикмет Гаджиев призвал Армению отказаться от мысли о реваншизме
Политика

Хикмет Гаджиев призвал Армению отказаться от мысли о реваншизме

2024/06/26, 17:47
Байрамов летит на переговоры в Тбилиси
Политика

Байрамов летит на переговоры в Тбилиси

2024/06/26, 16:09
Карасин отреагировал на скандальные заявления Григоряна
Политика

Карасин отреагировал на скандальные заявления Григоряна

2024/06/26, 15:45
Армения игнорирует нынешний фестиваль песни «Славянский базар» в Беларуси
Политика

Армения игнорирует нынешний фестиваль песни «Славянский базар» в Беларуси

2024/06/26, 15:00
Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Италии
Политика

Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Италии

2024/06/26, 14:36
Министр обороны Италии прилетел в Баку и лично представил Алиеву военный самолет C-27J Spartan. Фотографии (обновлено)
Политика

Министр обороны Италии прилетел в Баку и лично представил Алиеву военный самолет C-27J Spartan. Фотографии (обновлено)

2024/06/26, 14:25
В ОБСЕ обсуждалось право западных азербайджанцев на возвращение
Политика

В ОБСЕ обсуждалось право западных азербайджанцев на возвращение

2024/06/26, 13:44
Армен Григорян: От России зависит, какими будут контакты
Политика

Армен Григорян: От России зависит, какими будут контакты

2024/06/26, 12:10