Хикмет Гаджиев призвал Армению отказаться от мысли о реваншизме

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Советуем лицам в военно-политическом руководстве Армении полностью отказаться от мечтаний о реваншизме.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, комментируя заявление секретаря Совета безопасности Армении о том, что якобы Россия передала Карабах Азербайджану.

Хикмет Гаджиев сказал: «Сказав свое слово на поле боя, азербайджанская армия разгромила армянскую армию в 44-дневной Отечественной войне, одержала полную военную победу, положила конец 30-летней военной оккупации Армении и заставила Армению подписать акт о капитуляции. Руководство Армении признало, что в рядах ее армии было более 10 тысяч дезертиров. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, менее чем за 23 часа остатки армянской армии, продолжавшие незаконно находиться на территории Азербайджана, были разоружены, и Карабах был полностью освобожден. Было уничтожены или захвачены в качестве трофея оружие и боеприпасы армянской армии на сумму более 5 миллиардов долларов США.

И 44-дневную Отечественную войну, и антитеррористические мероприятия изучают как уникальные военные операции в военных академиях многих стран мира.

С сожалением отмечаем, что подобные заявления являются свидетельством того, что мечты о реваншизме все еще остаются в сознании военно-политического руководства Армении. Мы советуем лицам в военно-политическом руководстве Армении полностью отказаться от фантазий о ревизионизме и реваншизме и положить конец политике милитаризации, чтобы не повторять исторических ошибок».