Власти Армении ностальгируют по оккупации: Россия «захватила» Карабах, а потом «передала» его Азербайджану

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сделал скандальное заявление на фоне переговоров с Баку. Судя по всему, он ностальгирует по периоду оккупации азербайджанских территорий. Он утверждает, что Россия «захватила» Карабах, а потом «передала» его Азербайджану.

«Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла. Вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было», — сказал он в беседе с журналистами.

Секретарь Совбеза предложил «зафиксировать», что война была в период, когда «Армения полностью зависела от России». Из-за этой ситуации, по его мнению, Ереван «оказался в войне».