Молдова планирует до 2030 года стать членом ЕС

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Премьер-министр Молдовы Дорин Речан выразил уверенность, что к 2030 году республика будет готова к членству в Европейском союзе, хотя и признал, что объявленная Кишиневом цель слишком амбициозна, сообщило агентство «Интерфакс».

«До 2030 года мы должны быть готовы, что Молдова станет европейской страной и чтобы все наши граждане почувствовали себя европейцами. Начатые сегодня переговоры – технический и сложный процесс, основная цель которого – в координации политики республики Молдова и Европейского союза для повышения уровня жизни наших граждан», – сказал он в среду журналистам, комментируя итоги состоявшейся в Люксембурге межправительственной конференции, которая дала старт процессу переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.

Премьер отметил, что приоритет Молдовы – повышение экономической устойчивости и конкурентоспособности. «Мы стремимся как можно быстрее интегрировать нашу экономику в единый европейский рынок, чтобы увеличить экспорт для развития и обеспечения экономического роста. Мы приложим усилия для интеграции в единый рынок, что принесет прямые преимущества гражданам и компаниям нашей страны», – сказал Речан.

По его словам, межправительственные конференции, переговоры по главам, обсуждения между нашими и европейскими институтами – это норма, к которой мы давно стремимся.

«Президент Майя Санду поставила перед собой, на первый взгляд, слишком амбициозную цель – быть готовыми к вступлению в ЕС до 2030 года. Мы знаем, что этот путь долог, но он единственный для Республики Молдова», – заявил премьер, добавив, что граждане республики всегда выбирали мир, демократию и свободу.

По его словам, вступление Молдовы в ЕС означает появление нового члена, который будет способствовать миру, безопасности и процветанию всего региона Юго-Восточной Европы.

Премьер особо отметил необходимость продолжения реформы правосудия, подчеркнув, что от этого зависит не только вступление в Евросоюз, но и основное условие создания справедливого общества в Молдовы, где все равны перед законом.

Как сообщалось, в декабре 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС, а 13 марта Европейская комиссия направила проект рамок переговоров с республикой в Европейский совет на рассмотрение.