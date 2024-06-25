Сабина Алиева заявила в ОИС о минном загрязнении в Азербайджане (фото)

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Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в состоявшемся в Марокко 11-м заседании Правления Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (АО ОИС).

Согласно информации Аппарата омбудсмена, уполномоченный, выступая на мероприятии с участием стран-членов ассоциации, подчеркнула, что существующие сегодня в мире климатические проблемы дают основание для определенной обеспокоенности в связи с будущим прав человека, что расширение международного сотрудничества, связанного с поощрением экологических прав, представляет важное значение. Омбудсмен отметила, что национальные институты прав человека играют существенную роль в доведении данных проблем до внимания глобальной общественности и поиске эффективных путей решения.

Коснувшись негативного влияния вооруженных конфликтов на экологию, уполномоченный говорила о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, довела до внимания, что мины, заложенные в течение почти тридцатилетней оккупации на освобожденных территориях, представляют угрозу жизни и здоровью людей, серьезно препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев к родным очагам, а также отметила необходимость значительных финансовых средств для восстановления разрушенной инфраструктуры и экосистемы.

Констатировав, что в нашей стране осуществляются важные мероприятия, связанные с экологическими проблемами, омбудсмен сообщила об утверждении и исполнении многочисленных государственных программ, стратегий, национальных планов действия и других документов, связанных с охраной окружающей среды.

Подчеркнув, что 2024 год объявлен в Азербайджане Годом солидарности во имя зеленого мира, С.Алиева сказала, что в текущем году наша страна проведет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Уполномоченный отметила, что в рамках СОР29 состоится Бакинский форум омбудсменов и национальных институтов прав человека на тему изменения климата и прав человека, и пригласила членов ассоциации на это мероприятие.