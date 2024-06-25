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Эксперт: У России и Азербайджана есть общая позиция по безопасности в регионе

Эксперт: У России и Азербайджана есть общая позиция по безопасности в регионе

Проводником политики США на Южном Кавказе является Франция, которая имеет мощные рычаги давления на Армению, заявил РИА Новости научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Научно-исследовательского центра «Южный Кавказ», член Российско-Азербайджанского экспертного совета Зураб Кананчев.

На прошлой неделе главы оборонных ведомств Армении и Франции подписали соглашение о продаже Еревану самоходных артиллерийских установок Caesar.

«У России и Азербайджана есть общая позиция, которая связана с тем, что безопасность региона должна быть в руках самих представителей региона, и внешние факторы должны меньше проявлять свою активность особенно в этой сфере, так как это может служить дестабилизирующим фактором», – сказал эксперт.

По его словам, Франция сегодня полностью поддерживает и имеет мощные рычаги давления на Армению.
«Но здесь вопрос состоит в том, какую роль тут играет не только французская сторона, но и США, потому что мы можем заметить тенденцию к тому, что после встречи представителя ЦРУ в Армении появляется какая-то европейская наблюдательная организация, а после того, как американцы проводят ряд встреч в Армении, поставляются соответствующее французское вооружение. Здесь Франция выступает проводником политики США в регионе», – отметил Кананчев.

Тут вопрос определенного контроля за регионом, и Армения является частью этой глобальной политики, считает эксперт.

По его словам, именно это взаимосвязано с ухудшением отношений Еревана с ОДКБ.

«Мы не можем рассматривать только французско-армянское сотрудничество, здесь нужно комплексно рассматривать западные отношения в противостоянии с Россией, где Армения используется странами Запада исключительно в качестве разменной монеты. При наличии факта накачки оружием со стороны Запада Армения также угрожает ОДКБ своим уходом», – сказал Кананчев.

Эксперт подчеркнул, что когда одна из стран Южного Кавказа находится в поисках доминантного партнера, то говорить о спокойствии остальных государств региона очень сложно.

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