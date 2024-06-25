СМИ: Задержан теолог Гаджи Салман Камилоглу

266 Просмотров

Задержан теолог Гаджи Салман Камилоглу.

Его подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, сообщает Qafqazinfo.

Сообщается, что инцидент произошел 22 июня около 19:00 в поселке Масазыр Абшеронского района. Согласно обвинительному заключению, Гаджи Салман позвал 11-летнюю девочку к себе в машину и совершил действия сексуального характера. Инцидент попал на камеру, а после того, как родственники девочки обратились в полицию, было начато расследование.

Ожидается, что сегодня Абшеронский районный суд изберет меру пресечения Гаджи Салману Камилоглу.