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СМИ: Задержан теолог Гаджи Салман Камилоглу

СМИ: Задержан теолог Гаджи Салман Камилоглу

Задержан теолог Гаджи Салман Камилоглу.

Его подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, сообщает Qafqazinfo.

Сообщается, что инцидент произошел 22 июня около 19:00 в поселке Масазыр Абшеронского района. Согласно обвинительному заключению, Гаджи Салман позвал  11-летнюю девочку к себе в машину и совершил действия сексуального характера. Инцидент попал на камеру, а после того, как родственники девочки обратились в полицию, было начато расследование.

Ожидается, что сегодня Абшеронский районный суд изберет меру пресечения Гаджи Салману Камилоглу.

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