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Вучич о получении Украиной сербских боеприпасов: «За что конкретно мне оправдываться?»

Вучич о получении Украиной сербских боеприпасов: "За что конкретно мне оправдываться?"

Сербия занимается производством и экспортом наименований военного назначения в соответствии с существующими контрактами и не намерена оправдываться за такие действия.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации.

«За что конкретно мне оправдываться? За то, что мы реализовали конечному разрешенному пользователю боеприпасы? <…> Мы хотим защитить себя, чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия. Мы все это берем в расчет», – подчеркнул Вучич.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Украина через третьи страны получила боеприпасы из Сербии на 800 млн евро. Сербский лидер, как утверждала газета, с такой оценкой согласен.

«Это часть нашего экономического возрождения и она важна для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они с этим потом делают – это их дело», – приводит FT слова Вучича.

Сербский президент уточнил, что для него важен легальный экспорт боеприпасов за границу, а то, что они могут попадать в Украину, не его дело.

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