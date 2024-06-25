Сестра Карла III повредила голову

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Сестра короля Великобритании Карла III принцесса Анна получила сотрясение и легкие травмы головы в результате инцидента на территории загородной резиденции Гэтком-парк на западе Англии. Как говорится в сообщении Букингемского дворца, Ее Королевское Высочество была доставлена в больницу.

«Выздоровление Ее Королевского Высочества идет хорошо, она находится в комфортном состоянии и пребывает в больнице в качестве меры предосторожности для дальнейшего наблюдения», – сказано в нем. Отмечается, что принцесса была доставлена в госпиталь Саутмид на окраине Бристоля. В пресс-службе королевской семьи не стали раскрывать обстоятельства инцидента.

Подчеркивается, что мероприятия с ее участием на эту неделю были отложены. Таким образом, принцесса Анна не сможет присутствовать 25 июня на банкете в Букингемском дворце по случаю государственного визита японской императорской четы.