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Лавров уверен в причастности США к удару по Севастополю

Лавров уверен в причастности США к удару по Севастополю

Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе… Причастность Соединённых Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — сказал Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником. Его слова приводит «Интерфакс».

Он подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляют Киеву «не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».

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