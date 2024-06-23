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Россия обвинила США в обстреле Севастополя

Россия обвинила США в обстреле Севастополя

Министерство обороны России возложило на Вашингтон и Киев ответственность за атаку ракетами ATACMS на Севастополь.

«Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США», – говорится в заявлении Минобороны РФ.

«Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт, прежде всего, Вашингтон, поставивший данное оружие Украине, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен», – подчеркивают в военном ведомстве.

«Подобные действия не останутся безответными», – сообщило Минобороны РФ.

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