Украина ударила по Севастополю: пятеро погибли, 124 раненых (обновлено, фото, видео) |
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности |
Клаар приветствует предложение о расследовании стрельбы на границе Армении и Азербайджана |
«Еда была приготовлена в домашних условиях». АПБА расследует массовое отравление в Агстафе |
В Баку возможны кратковременные дожди, в регионах ожидаются паводки и наводнения |
Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления (фото, видео) |
Саперы утилизировали найденные на Абшероне боеприпасы (фото, видео) |
На Шахдаге выпал снег |
Отравившимся в Агстафе стало лучше (обновлено) |
Главное Армия

Украинская «Тунгуска» уничтожает вражеские «шахеды» (видео)

Украинская "Тунгуска" уничтожает вражеские "шахеды" (видео)

Украинские военные показали, как «Тунгуска» мощно бьет по российским «шахедам», атакующим Украину. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«На атмосферном видео запечатлено мастерство и храбрость экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 «Тунгуска», – говорится в сообщении.

Он, по словам военных, обеспечивает эффективное и всегда эффектное использование этой зенитной системы ПВО в борьбе с российскими дронами-камикадзе типа «шахед», которыми Россия атакует мирные города Украины.

Теги:
Из этой рубрики
Украинская "Тунгуска" уничтожает вражеские "шахеды" (видео)
Армия

Украинская «Тунгуска» уничтожает вражеские «шахеды» (видео)

2024/06/23, 17:15
Нетаньяху намекнул США, чтобы те поторопились с поставками оружия
Армия

Нетаньяху намекнул США, чтобы те поторопились с поставками оружия

2024/06/23, 16:36
Россия может ускорить применение ядерного оружия
Армия

Россия может ускорить применение ядерного оружия

2024/06/23, 15:25
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/06/23, 15:11
Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления (фото, видео)
Армия

Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления (фото, видео)

2024/06/23, 12:20
ВСУ подбили еще 25 единиц вражеской бронетехники
Армия

ВСУ подбили еще 25 единиц вражеской бронетехники

2024/06/23, 11:13
ЦАХАЛ бьет по Рафаху
Армия

ЦАХАЛ бьет по Рафаху

2024/06/23, 10:45
ВСУ уничтожили вражеского комбата и почти все его подразделение
Армия

ВСУ уничтожили вражеского комбата и почти все его подразделение

2024/06/22, 23:34
Зеленский: Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб
Армия

Зеленский: Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб

2024/06/22, 22:17