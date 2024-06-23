Украинская «Тунгуска» уничтожает вражеские «шахеды» (видео)

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Украинские военные показали, как «Тунгуска» мощно бьет по российским «шахедам», атакующим Украину. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«На атмосферном видео запечатлено мастерство и храбрость экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса 2К22 «Тунгуска», – говорится в сообщении.

Он, по словам военных, обеспечивает эффективное и всегда эффектное использование этой зенитной системы ПВО в борьбе с российскими дронами-камикадзе типа «шахед», которыми Россия атакует мирные города Украины.

