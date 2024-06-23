ВСУ подбили еще 25 единиц вражеской бронетехники

Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня, составили 1270 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла около 534360 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин и 61 артиллерийскую систему. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:
личного состава – 534 360 (+1270) человек ликвидировано;
танков – 8019 (+10) ед.;
боевых бронированных машин – 15 398 (+15) ед.;
артиллерийских систем – 14 195 (+61) ед.;
РСЗО – 1108 (+2) ед.;
средства ПВО – 863 (+2) ед.;
самолетов – 359 ед.;
вертолетов – 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 355 (+50) ед.;
крылатых ракет – 2321 (+13) ед.;
кораблей/катеров – 28 ед.;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 19 248 (+44) ед.;
специальной техники – 2377 (+8) ед.