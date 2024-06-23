ВСУ подбили еще 25 единиц вражеской бронетехники

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Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня, составили 1270 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла около 534360 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин и 61 артиллерийскую систему. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 534 360 (+1270) человек ликвидировано;

танков – 8019 (+10) ед.;

боевых бронированных машин – 15 398 (+15) ед.;

артиллерийских систем – 14 195 (+61) ед.;

РСЗО – 1108 (+2) ед.;

средства ПВО – 863 (+2) ед.;

самолетов – 359 ед.;

вертолетов – 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 355 (+50) ед.;

крылатых ракет – 2321 (+13) ед.;

кораблей/катеров – 28 ед.;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 19 248 (+44) ед.;

специальной техники – 2377 (+8) ед.