Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления |
Саперы утилизировали найденные на Абшероне боеприпасы (фото, видео) |
На Шахдаге выпал снег |
Отравившимся в Агстафе стало лучше (обновлено) |
Мощный подземный толчок в Венесуэле |
Ткаченко: В условиях санкций Азербайджан оказался близким союзником России (видео) |
Госкомитет проводит Европейский форум азербайджанских инженеров (фото) |
Олланд: «Макронизму» во Франции пришел конец |
Администрация Пашиняна предлагает Азербайджану расследовать случаи нарушения перемирия |
Главное Армия

ВСУ подбили еще 25 единиц вражеской бронетехники

ВСУ подбили еще 25 единиц вражеской бронетехники

Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня, составили 1270 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла около 534360 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин и 61 артиллерийскую систему. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 534 360 (+1270) человек ликвидировано;
танков – 8019 (+10) ед.;
боевых бронированных машин – 15 398 (+15) ед.;
артиллерийских систем – 14 195 (+61) ед.;
РСЗО – 1108 (+2) ед.;
средства ПВО – 863 (+2) ед.;
самолетов – 359 ед.;
вертолетов – 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 355 (+50) ед.;
крылатых ракет – 2321 (+13) ед.;
кораблей/катеров – 28 ед.;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 19 248 (+44) ед.;
специальной техники – 2377 (+8) ед.

Теги:
Из этой рубрики
Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления
Армия

Украинская авиация уничтожила в Белгородской области вражеский пункт управления

2024/06/23, 12:20
ВСУ подбили еще 25 единиц вражеской бронетехники
Армия

ВСУ подбили еще 25 единиц вражеской бронетехники

2024/06/23, 11:13
ЦАХАЛ бьет по Рафаху
Армия

ЦАХАЛ бьет по Рафаху

2024/06/23, 10:45
ВСУ уничтожили вражеского комбата и почти все его подразделение
Армия

ВСУ уничтожили вражеского комбата и почти все его подразделение

2024/06/22, 23:34
Зеленский: Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб
Армия

Зеленский: Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб

2024/06/22, 22:17
Хуситы утверждают об успешном ударе по американскому авианосцу
Армия

Хуситы утверждают об успешном ударе по американскому авианосцу

2024/06/22, 21:27
Армяне снова открыли огонь в кяльбаджарском направлении (обновлено)
Армия

Армяне снова открыли огонь в кяльбаджарском направлении (обновлено)

2024/06/22, 18:06
Россия потеряла в Украине еще 1110 военнослужащих
Армия

Россия потеряла в Украине еще 1110 военнослужащих

2024/06/22, 12:16
Украина может получить южнокорейские системы ПВО и снаряды
Армия

Украина может получить южнокорейские системы ПВО и снаряды

2024/06/22, 09:34