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У Маска под покровом тайны родился 12-й ребенок

У Маска под покровом тайны родился 12-й ребенок

Американский миллиардер Илон Маск в 12-й раз стал отцом. Матерью ребёнка вновь оказалась топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис, которая до этого уже родила владельцу соцсети X двойню. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

«Он стал отцом по меньшей мере 12 детей, в том числе шестерых за последние пять лет: трое из них от певицы Граймс и ещё трое от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис», — отметили в агентстве.

По данным анонимных инсайдеров, последний малыш Маска появился на свет в 2024 году. Впрочем, ни миллиардер, ни кто-то ещё из его окружения не сообщали публике о пополнении.

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