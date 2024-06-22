В Шарурском районе в автоаварии погиб 17-летний юноша

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В Шарурском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, погиб подросток.

Авария произошла в селе Юхары Аралык, уточняет АПА.

В результате столкновения автомобиля «ВАЗ 2106 » и автомобиля » Мерседес» погиб житель села Гусейнов Нихат Рази оглу 2007 года рождения. Двое других подростков в автомобиле марки «ВАЗ 2106» – житель села Вермазияр Шарурского района Асгулиев Сабухи Нияз оглу 2005 года рождения и житель села Юхары Аралык Алиев Рза Эльшан оглу 2007 года рождения получили травмы.

Они госпитализированы в республиканскую больницу Нахчывана, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту проводится расследование.