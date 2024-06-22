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Землячество казаков провело в Баку международную акцию «Свеча памяти» (фото)

Землячество казаков провело в Баку международную акцию "Свеча памяти" (фото)

В Баку прошла международная акция «Свеча памяти», приуроченная к началу Великой Отечественной войны.

Она была организована на территории Сабунчинского воинского мемориального комплекса, уточняет «Спутник».

Организаторы акции – российские соотечественники из Землячества казаков Азербайджана – соорудили живую картину из нескольких сотен свечей и лампад у Вечного огня на площади возле воинского обелиска.

В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители местных властей, сотрудники аккредитованных в Баку дипломатических миссий.

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