Землячество казаков провело в Баку международную акцию «Свеча памяти» (фото)

В Баку прошла международная акция «Свеча памяти», приуроченная к началу Великой Отечественной войны.
Она была организована на территории Сабунчинского воинского мемориального комплекса, уточняет «Спутник».
Организаторы акции – российские соотечественники из Землячества казаков Азербайджана – соорудили живую картину из нескольких сотен свечей и лампад у Вечного огня на площади возле воинского обелиска.
В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители местных властей, сотрудники аккредитованных в Баку дипломатических миссий.