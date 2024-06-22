Россия потеряла в Украине еще 1110 военнослужащих

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 22 июня, составили 1110 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 533090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре ракеты и 8 танков.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 533090 (+1110) человек ликвидировано;
танков – 8009 (+8) ед.;
боевых бронированных машин – 15383 (+11) ед.;
артиллерийских систем – 14188 (+28) ед;
РСЗО – 1106 ед.;
средства ПВО – 861 ед.;
самолетов – 359 ед.;
вертолетов – 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11305 (+15) ед.;
крылатые ракеты – 2302 (+4) ед.;
корабли/катера – 28 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 19204 (+23) ед.;
специальная техника – 2369 (+2) ед.