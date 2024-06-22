Россия потеряла в Украине еще 1110 военнослужащих

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Потери России в войне в Украине на утро субботы, 22 июня, составили 1110 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 533090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре ракеты и 8 танков.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 533090 (+1110) человек ликвидировано;

танков – 8009 (+8) ед.;

боевых бронированных машин – 15383 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 14188 (+28) ед;

РСЗО – 1106 ед.;

средства ПВО – 861 ед.;

самолетов – 359 ед.;

вертолетов – 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11305 (+15) ед.;

крылатые ракеты – 2302 (+4) ед.;

корабли/катера – 28 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 19204 (+23) ед.;

специальная техника – 2369 (+2) ед.