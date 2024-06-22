Орбан назвал Урсулу фон дер Ляйен девочкой-прислужницей при демоне

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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является лишь «девочкой-прислужницей» при Вельзевуле (повелитель демонов из Нового Завета — ред.) под которым подразумевается глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Манфред Вебер — старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен — девочка-прислужница», — рассказал политик.

Орбан раскритиковал самого Вебера, заявив, что он создал в Европейском парламенте «военную коалицию» сторонников дальнейшей эскалации конфликта в Украине. Он также напомнил о вкладе политика в процесс лишения у Будапешта права голоса и препятствовании будущему председательству в Европейском союзе.