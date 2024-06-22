Израиль обещает Армении «серьезные последствия» из-за признания Палестины |
В Германии по подозрению в шпионаже задержаны армяне |
Армянский спецназ вошел в здание представительства сепаратистов в Ереване |
МИД Израиля вызвал посла Армении |
Парламент Армении обсуждает референдум о членстве в ЕС |
Парламент обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой назначить досрочные выборы (обновлено) |
Орбан сделал сенсационное заявление: «Венгрия сойдёт с поезда…» |
Сахиба Гафарова: Неизбежно, что в стране будут введены ограничения |
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре |
Главное Мир

Орбан назвал Урсулу фон дер Ляйен  девочкой-прислужницей при демоне

Орбан назвал Урсулу фон дер Ляйен  девочкой-прислужницей при демоне

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является лишь «девочкой-прислужницей» при Вельзевуле (повелитель демонов из Нового Завета — ред.) под которым подразумевается глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Манфред Вебер — старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен — девочка-прислужница», — рассказал политик.

Орбан раскритиковал самого Вебера, заявив, что он создал в Европейском парламенте «военную коалицию» сторонников дальнейшей эскалации конфликта в Украине. Он также напомнил о вкладе политика в процесс лишения у Будапешта права голоса и препятствовании будущему председательству в Европейском союзе.

Теги:
Из этой рубрики
Нетаньяху заявил о намерении Израиля провести демилитаризацию Газы по окончании конфликта
Мир

Нетаньяху заявил о намерении Израиля провести демилитаризацию Газы по окончании конфликта

2024/06/22, 00:48
Вода в Сене остается чрезмерно загрязненной за месяц до начала Олимпиады
Мир

Вода в Сене остается чрезмерно загрязненной за месяц до начала Олимпиады

2024/06/22, 00:38
Орбан назвал Урсулу фон дер Ляйен  девочкой-прислужницей при демоне
Мир

Орбан назвал Урсулу фон дер Ляйен  девочкой-прислужницей при демоне

2024/06/22, 00:06
Украина и Молдова хотят ограничить въезд израильтян из-за новых правил поездок в Израиль
Мир

Украина и Молдова хотят ограничить въезд израильтян из-за новых правил поездок в Израиль

2024/06/21, 23:33
Нигер отозвал у французской фирмы разрешение на разработку крупнейшего уранового рудника
Мир

Нигер отозвал у французской фирмы разрешение на разработку крупнейшего уранового рудника

2024/06/21, 22:47
Эксперт ООН по пыткам требует гарантий от Франции
Мир

Эксперт ООН по пыткам требует гарантий от Франции

2024/06/21, 22:26
В Турции опровергли наличие 2,5 миллиона беженцев в Стамбуле
Мир

В Турции опровергли наличие 2,5 миллиона беженцев в Стамбуле

2024/06/21, 21:05
Минздрав Газы заявил о гибели 25 человек при обстреле Израилем гуманитарной зоны в Рафахе
Мир

Минздрав Газы заявил о гибели 25 человек при обстреле Израилем гуманитарной зоны в Рафахе

2024/06/21, 20:47
Лукашенко рассказал о своих снах: "Я их дою..." (видео)
Мир

Лукашенко рассказал о своих снах: «Я их дою…» (видео)

2024/06/21, 20:05