Парламентарии: В Карабахе и Зангезуре избиратели проголосуют за своих депутатов

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Перед государством открыты новые перспективы развития, проводятся реформы. На этом славном этапе истории Азербайджана Милли Меджлис VI созыва постоянно находился при президенте страны. Деятельность Милли меджлиса VI созыва была успешной. Целесообразно проведение внеочередных парламентских выборов и обращение об этом к президенту.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Председатель же парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев подчеркнул, что выборы в Милли Меджлис VII созыва станут первыми парламентскими выборами, проведенными в рамках территориальной целостности независимого Азербайджана, избиратели в Карабахе и Зангезуре будут голосовать за своих депутатов.