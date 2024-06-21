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Казахстан попросил Россию привлечь авиацию для борьбы с саранчой на границе

Казахстан попросил Россию привлечь авиацию для борьбы с саранчой на границе

Глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров попросил министра сельского хозяйства России Оксану Лут привлечь авиацию для борьбы с саранчой на границе двух стран на фоне миграции вредителя в Казахстан.

«Важно, чтобы российская сторона усилила обработки, привлекла дополнительную технику. Обратился к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут с просьбой привлечь авиацию, а также организовать проведение обработок на нейтральной территории», — заявил Айдарбек Сапаров во время встречи с вице-министром сельского хозяйства Оренбургской области.

​По итогам стороны подписали протокол о достигнутых соглашениях по недопущению миграции саранчовых вредителей в сопредельные государства.

Три дня назад, 18 июня, в Айтекебийском районе Актюбинской области зафиксировали переход саранчовых со стороны Светлинского района Оренбургской области.

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