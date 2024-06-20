БИГ обвиняет Париж в невыполнении резолюций ГА ООН о деколонизации |
Франция не выпустила из страны приглашенных в Баку лиц |
Посол Украины поблагодарил Шахбазова за гумпомощь Азербайджана |
Правительство Азербайджана установило критерии нужд обороны |
Число погибших в Саудовской Аравии во время хаджа превысило 1000 человек (обновлено) |
В Азербайджане объявлена погодная опасность |
Правящая партия обратится к Ильхаму Алиеву по поводу роспуска парламента: что известно |
Пункты договора РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве |
СГБ разоблачила киберпреступников, создавших фейковые видео от имени Алиева: что известно |
Главное Армия

Путин исключил стремление войск России подойти к Харькову (видео)

Путин исключил стремление войск России подойти к Харькову (видео)

Попытки украинской стороны любой ценой «выдавить» силы ВС РФ из-под Харькова будут стоить Киеву очень дорого, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, завершая государственный визит во Вьетнам.

«На самом деле, вот эта команда [действовать на поле боя] «любой ценой» – я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, – если она не основана на реалиях, то [это] будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», – сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул: у России нет цели подходить к Харькову. «Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», – отметил Путин.

Теги:
Из этой рубрики
Путин исключил стремление войск России подойти к Харькову (видео)
Армия

Путин исключил стремление войск России подойти к Харькову (видео)

2024/06/20, 20:38
Армения налаживает военные связи с Люксембургом
Армия

Армения налаживает военные связи с Люксембургом

2024/06/20, 20:12
В компанию Rheinmetall поступил рекордный заказ на выпуск снарядов
Армия

В компанию Rheinmetall поступил рекордный заказ на выпуск снарядов

2024/06/20, 19:40
Правительство Азербайджана установило критерии нужд обороны
Армия

Правительство Азербайджана установило критерии нужд обороны

2024/06/20, 19:01
Керим Велиев провел в Сербии ряд встреч (фото)
Армия

Керим Велиев провел в Сербии ряд встреч (фото)

2024/06/20, 18:23
Гурбанов провел переговоры с министром обороны Италии
Армия

Гурбанов провел переговоры с министром обороны Италии

2024/06/20, 17:03
Россия впервые применила в Украине управляемую авиабомбу весом в 3 тонны
Армия

Россия впервые применила в Украине управляемую авиабомбу весом в 3 тонны

2024/06/20, 16:39
СМИ: Азербайджан заинтересован в закупке турецких гаубиц
Армия

СМИ: Азербайджан заинтересован в закупке турецких гаубиц

2024/06/20, 14:13
В Азербайджане проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (видео)
Армия

В Азербайджане проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (видео)

2024/06/20, 13:17