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БИГ обвиняет Париж в невыполнении резолюций ГА ООН о деколонизации

БИГ обвиняет Париж в невыполнении резолюций ГА ООН о деколонизации

Деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ) продолжает повышать осведомленность мирового сообщества о реальной ситуации в колонизированных регионах.

Об этом говорится в обращении исполнительного директора БИГ Аббаса Аббасова участникам конференции, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках ежегодного заседания специального комитета – C24, созданного в связи с реализацией Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

«Наша организация продолжит поддерживать действия по сохранению основных ценностей равенства и справедливости. Твердо верим, что внесем существенный вклад в искоренение колониализма путем поощрения и защиты прав человека», – сказал он.

А.Аббасов отметил, что Бакинская инициативная группа провела несколько международных мероприятий, на которых обсуждались политические, экономические и культурные последствия колониализма и нарушения прав человека в колонизованных территориях.

«Недавние нарушения французским правительством основных прав человека в Новой Каледонии являются еще одним доказательством того, что правительство Франции не проявляет политической воли к выполнению резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о деколонизации», – подчеркнул он.

Выражаем нашу полную солидарность с народом канаки и поддерживаем его справедливую борьбу против расширения электората, а также требуем отмены предложенных французскими властями поправок, добавил исполнительный директор БИГ.

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