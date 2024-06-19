Россия обнажила границу с Финляндией

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Гарнизоны и военные базы российских сухопутных войск у границы с Финляндией, которая стала членом НАТО, почти пусты после переброски солдат и техники для войны в Украине – несмотря на официальные заявления Кремля об усилении противостояния с Альянсом.

«В среднем на войну в Украину переброшено 80 процентов техники и солдат», – сообщает издание Yle со ссылкой на высокопоставленный источник в финской военной разведке.

Yle проанализировал спутниковые снимки нескольких российских военных баз у границы с Финляндией и подтвердил значительное уменьшение техники на них.

В то же время в Петрозаводске россияне строят новые ангары, которые могут использоваться для ремонта поврежденной на фронте техники, а также восстановления той, которая годами хранилась под открытым небом.