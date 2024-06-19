Китайцы запретили продавать автомобили Zeekr в России

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Китайский автопроизводитель Zeekr прекращает поставки своих электромобилей в Россию, сообщает портал «Автовзгляд» со ссылкой на основателя аукциона новых автомобилей Сергея Пиголкина. Он добавил, что соответствующее письмо получили автодилеры, комментариев к этому решению не было.

«Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось — например, в прошлом году с выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая. Якобы такой купленный автомобиль в России будет «кирпичом»», — сообщил Пиголкин.