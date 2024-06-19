Путин и Ким Чен Ын заключили оборонный пакт

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Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, следует из данных на сайте российского президента.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном (цитата по ТАСС).

Путин подчеркнул, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом. Он обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных систем вооружений большого радиуса действий и самолетов F-16 для ударов по российской территории. «Это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», — подчеркнул он.