Россия и КНДР планируют заключить договор о стратегическом партнерстве

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР может быть подписан по итогам поездки президента России Владимира Путина в Пхеньян, документ прорабатывается.

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Будут подписаны несколько документов», – сказал Ушаков. Помощник президента заметил, что они еще готовятся и находятся в стадии проработки.

«Это касается возможного заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ тоже прорабатывается, и, если он будет подписан, он придет на смену основополагающих документов, которые были подписаны в 1961 году, в 2000-м и 2001-м», – сообщил представитель Кремля.

Ушаков пояснил, что новый документ придет на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.

«Над ним еще стороны работают, в ближайшие часы сформируется окончательное решение в отношении его подписания», – сказал Ушаков. Отвечая на вопрос, будет ли новый документ предполагать сотрудничество в сфере ВТС и военной помощи, Ушаков отметил, что если документ и будет подписан, «он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества и будет подписан, естественно, с учетом того, что между странами происходило в последние годы и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая учет вопросов безопасности».

Необходимость нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР обусловлена глубокой эволюцией обстановки в мире, он не направлен против других стран, сообщил Ушаков.

«Данный договор, если он будет подписан, обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе, а также произошедшими в наших двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время», – уточнил Ушаков.

«Он, естественно, будет соблюдать все основополагающие принципы международного права, не будет носить никакой конфронтационный характер, не будет направлен против каких-то стран, а будет направлен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», – подчеркнул представитель Кремля.