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Рональд Куман облизал палец, поковырявшись в носу (видео)

Рональд Куман облизал палец, поковырявшись в носу (видео)

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман попал в необычную ситуацию во время матча Евро-2024 с Польшей.

Во втором тайме он начал ковыряться в носу, затем облизал палец, после этого проведя ладонью по губам. Момент попал в трансляцию на телевидении.

Football Hub отмечает, что поведение может быть связано с проблемами со здоровьем. После коронавируса и проблем с сердцем Куман пьет лекарства, которые разжижают кровь. Из-за этого у него иногда случаются внезапные кровотечения.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Нидерландов.

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