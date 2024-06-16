Рональд Куман облизал палец, поковырявшись в носу (видео)

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман попал в необычную ситуацию во время матча Евро-2024 с Польшей.
Во втором тайме он начал ковыряться в носу, затем облизал палец, после этого проведя ладонью по губам. Момент попал в трансляцию на телевидении.
Football Hub отмечает, что поведение может быть связано с проблемами со здоровьем. После коронавируса и проблем с сердцем Куман пьет лекарства, которые разжижают кровь. Из-за этого у него иногда случаются внезапные кровотечения.
Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Нидерландов.
Ronald Koeman caught in 4k 🤮🤯pic.twitter.com/qxM0afzG9T
— Football Hub (@FootbalIhub) June 16, 2024