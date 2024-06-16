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Алиева: Да услышит Аллах все ваши молитвы!

Алиева: Да услышит Аллах все ваши молитвы!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в соцсети Instagram публикацией по случаю Гурбан байрамы.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас и мусульман мира с праздником Гурбан байрамы! Да услышит Аллах все ваши молитвы и примет жертвоприношения! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и cчастье», – написала Алиева.

 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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