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Стубб обвинил Россию во вторжении в Финляндию

Стубб обвинил Россию во вторжении в Финляндию

Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны. С таким обвинением выступил президент республики Александр Стубб.

Во время саммита по Украине в Швейцарии он выразил обеспокоенность по поводу общей границы с Россией, протяжённость которой составляет 1300 км. Стубб добавил, что между странами за все время было 30 войн.

«Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10% нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец», — приводит Yle его слова.

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