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ВСУ уничтожили еще 1160 вражеских солдат

ВСУ уничтожили еще 1160 вражеских солдат

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1160 российских военнослужащих. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла 526310 солдат. Также защитники Украины уничтожили 58 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 526 310 (+1160) человек ликвидировано;
танков – 7956 ед;
боевых бронированных машин – 15 269 (+6) ед;
артиллерийских систем – 13 913 (+58) ед.;
РСЗО – 1104 (+1) ед.;
средства ПВО – 853 ед.;
самолетов – 359 ед.;
вертолетов – 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 159 (+11) ед;
крылатых ракет – 2296 (+3) ед.;
кораблей/катеров – 28 ед;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 18 967 (+56) ед;
специальной техники – 2325 (+3) ед.

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