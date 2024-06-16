ВСУ уничтожили еще 1160 вражеских солдат

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Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1160 российских военнослужащих. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла 526310 солдат. Также защитники Украины уничтожили 58 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 526 310 (+1160) человек ликвидировано;

танков – 7956 ед;

боевых бронированных машин – 15 269 (+6) ед;

артиллерийских систем – 13 913 (+58) ед.;

РСЗО – 1104 (+1) ед.;

средства ПВО – 853 ед.;

самолетов – 359 ед.;

вертолетов – 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 159 (+11) ед;

крылатых ракет – 2296 (+3) ед.;

кораблей/катеров – 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 18 967 (+56) ед;

специальной техники – 2325 (+3) ед.