Салливан не гарантирует выполнение соглашения с Киевом при новом президенте США

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что нет гарантий соблюдения Вашингтоном соглашения с Киевом по безопасности после смены американской администрации в результате прихода к власти нового лидера.

«Если обратиться к истории, то и вправду можно сказать, что договоренности, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим правительством. Это верно не только для США. Это верно и для других стран», – сказал он.

Салливан отвечал на полях конференции по Украине в Швейцарии на вопросы журналистов о возможности несоблюдения соглашения Вашингтоном, в том числе после того, как Джо Байдена сменит на посту президента США другой политик.

«Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне, – добавил Салливан, слова которого привел пресс-пул вице-президента США Камалы Харрис, также участвующей в конференции. – Но я могу вам сказать, что, согласно имеющимся свидетельствам в их совокупности, когда США заключают обязывающие соглашения на долгий срок, мы обычно придерживаемся предусмотренных обязательств вне зависимости от смены администраций».