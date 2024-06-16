Пашинян предложил Баку создать механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня |
В Баку прибыла военная делегация Китая (видео) |
Армения направила Беларуси ноту протеста |
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины |
Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался |
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Главное Мир

Салливан не гарантирует выполнение соглашения с Киевом при новом президенте США

Салливан не гарантирует выполнение соглашения с Киевом при новом президенте США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что нет гарантий соблюдения Вашингтоном соглашения с Киевом по безопасности после смены американской администрации в результате прихода к власти нового лидера.

«Если обратиться к истории, то и вправду можно сказать, что договоренности, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим правительством. Это верно не только для США. Это верно и для других стран», – сказал он.

Салливан отвечал на полях конференции по Украине в Швейцарии на вопросы журналистов о возможности несоблюдения соглашения Вашингтоном, в том числе после того, как Джо Байдена сменит на посту президента США другой политик.

«Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне, – добавил Салливан, слова которого привел пресс-пул вице-президента США Камалы Харрис, также участвующей в конференции. – Но я могу вам сказать, что, согласно имеющимся свидетельствам в их совокупности, когда США заключают обязывающие соглашения на долгий срок, мы обычно придерживаемся предусмотренных обязательств вне зависимости от смены администраций».

Теги:
Из этой рубрики
Армения за счет России восстановила единственную железную дорогу, связывающую ее с внешним миром
Мир

Армения за счет России восстановила единственную железную дорогу, связывающую ее с внешним миром

2024/06/16, 00:51
Салливан не гарантирует выполнение соглашения с Киевом при новом президенте США
Мир

Салливан не гарантирует выполнение соглашения с Киевом при новом президенте США

2024/06/16, 00:31
В России заморозили счета азербайджанского блогера Гусейна Гасанова
Мир

В России заморозили счета азербайджанского блогера Гусейна Гасанова

2024/06/15, 21:47
В Париже на акции протеста против партии «Нацобъединение» начались беспорядки (видео)
Мир

В Париже на акции протеста против партии «Нацобъединение» начались беспорядки (видео)

2024/06/15, 20:27
Французская компания Orano рискует потерять урановый рудник в Нигере
Мир

Французская компания Orano рискует потерять урановый рудник в Нигере

2024/06/15, 20:05
Глава дипломатии ЕС назвал требования Путина неприемлемыми
Мир

Глава дипломатии ЕС назвал требования Путина неприемлемыми

2024/06/15, 19:23
Кейт Миддлтон появилась на публике
Мир

Кейт Миддлтон появилась на публике

2024/06/15, 19:10
Тhe Guardian: К концу года заработает фонд для финансирования военного бюджета Украины
Мир

Тhe Guardian: К концу года заработает фонд для финансирования военного бюджета Украины

2024/06/15, 18:58
В Армении 13 представителей партии "Дашнакцутюн" задержаны по разным уголовным делам
Мир

В Армении 13 представителей партии «Дашнакцутюн» задержаны по разным уголовным делам

2024/06/15, 18:43