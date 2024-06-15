В России заморозили счета азербайджанского блогера Гусейна Гасанова

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Налоговая инспекция Москвы подала иск к блогеру азербайджанского происхождения Гусейну Гасанову.

Иск был принят к рассмотрению 13 июня, следует из карточки дела на сайте московского арбитража. На сайте суда подробностей не приводится, однако по данным российских тг-каналов, счета Гасанов в четырех банках заморозили из-за долга перед ФНС почти в 145 млн рублей (около 2 760 126 манатов).

Сообщается, что год назад Гасанов попал в составленный МВД «чёрный список инфоцыган». Этих Блогеров-миллионников проверяют на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.