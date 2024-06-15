Пашинян предложил Баку создать механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня |
В Баку прибыла военная делегация Китая (видео) |
Армения направила Беларуси ноту протеста |
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины |
Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался |
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Главное Политика

Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс без России немыслим (видео)

Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс без России немыслим (видео)

Президент Швейцарии Виола Амхерд, открывая заседание Глобального саммита мира 15 июня, заявила, что «мирный процесс без России немыслим».

По ее словам, долгосрочное решение должно включать обе стороны, но сам процесс должен привести к созданию основы для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе международного права и устава ООН.

«Как международное сообщество мы можем помочь проложить этот путь. Именно поэтому мы здесь. В то же время мы стремимся достичь реального прогресса по конкретным вопросам. С вашей поддержкой мы определили три вопроса глобального влияния, которые будем обсуждать в наших рабочих группах. Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность и человеческое измерение войны», – отметила Амхерд.

Теги:
Из этой рубрики
Хакан Фидан заявил о важности присутствия России на конференции по Украине
Политика

Хакан Фидан заявил о важности присутствия России на конференции по Украине

2024/06/15, 22:04
Шольц заявил, что мира в Украине нельзя добиться без России
Политика

Шольц заявил, что мира в Украине нельзя добиться без России

2024/06/15, 21:36
Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс без России немыслим (видео)
Политика

Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс без России немыслим (видео)

2024/06/15, 21:05
Президент Колумбии отказался от участия в конференции по Украине
Политика

Президент Колумбии отказался от участия в конференции по Украине

2024/06/15, 20:53
Глава МИД Турции поздравил азербайджанский народ
Политика

Глава МИД Турции поздравил азербайджанский народ

2024/06/15, 14:10
В Шуше был обсужден вклад Организации тюркских государств в глобальную безопасность
Политика

В Шуше был обсужден вклад Организации тюркских государств в глобальную безопасность

2024/06/15, 13:58
Таир Будагов: открытие Зангезурского коридора повысит геополитическую активность тюркских государств
Политика

Таир Будагов: открытие Зангезурского коридора повысит геополитическую активность тюркских государств

2024/06/15, 12:35
В Армении массово задерживают протестующих
Политика

В Армении массово задерживают протестующих

2024/06/15, 12:10
Союзничество, скрепленное печатью
Политика

Союзничество, скрепленное печатью

2024/06/15, 09:44