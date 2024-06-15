Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс без России немыслим (видео)

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Президент Швейцарии Виола Амхерд, открывая заседание Глобального саммита мира 15 июня, заявила, что «мирный процесс без России немыслим».

По ее словам, долгосрочное решение должно включать обе стороны, но сам процесс должен привести к созданию основы для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе международного права и устава ООН.

«Как международное сообщество мы можем помочь проложить этот путь. Именно поэтому мы здесь. В то же время мы стремимся достичь реального прогресса по конкретным вопросам. С вашей поддержкой мы определили три вопроса глобального влияния, которые будем обсуждать в наших рабочих группах. Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность и человеческое измерение войны», – отметила Амхерд.

