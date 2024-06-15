В Париже на акции протеста против партии «Нацобъединение» начались беспорядки (видео)

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Беспорядки начались в Париже на акции протеста против правой партии «Национальное объединение».

Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на улицы столицы Франции вышли около 15 тысяч человек. Вскоре после начала акции на ней произошли провокации. Протестующие стали забрасывать полицейских камнями. Некоторые участники разбивают автобусные остановки и рекламные витрины, поджигают мусорные баки. Правоохранители применили слезоточивый газ против митингующих. Много участников держат в руках агитационные плакаты и флаги Палестины, а также жгут файеры.