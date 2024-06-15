Из-за санкций США в ЕС отказались разблокировать активы РФ

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По информации РБК, европейский депозитарий Euroclear приостановил разблокирование активов россиян в связи с новыми санкциями США. После того как Вашингтон внес в черный список Национальный расчетный депозитарий (НРД) РФ, в Брюсселе приостановили все процессы обслуживания активов с его участием, пишет российское издание в субботу, 15 июня, со ссылкой на письмо Euroclear клиентам, сообщает DW.

В документе говорится, что депозитарий анализирует влияние санкций на Euroclear Bank. «До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», – отмечается далее.

Подлинность документа РБК подтвердила глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. В свою очередь партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин, сославшись на данные бельгийских партнеров, сообщил, что Euroclear взял паузу. Эксперты в интервью РБК пояснили, что приостановка европейским депозитарием обслуживания активов с участием НРД равнозначна заморозке процесса разблокирования активов российских компаний.

Ранее сообщалось, что несколько российских компаний смогли взыскать средства Euroclear со счетов типа С, на которых Москва блокирует доходы по принадлежащим «недружественным» нерезидентам ценным бумагам. Успеха в возвращении средств после победы в суде добились Росбанк и управляющая компания «Лидер» – «дочка» «Газпрома» и ВЭБ.РФ, написали «Ведомости» со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ходом процессов.

При этом арбитражные суды удовлетворили четыре иска к Euroclear – Росбанка, «Лидера», МТС банка и банка «Санкт-Петербург», и еще один иск, поданный к Euroclear инвестором-физлицом, удовлетворил суд общей юрисдикции, отметило издание. В общей сложности по этим делам может быть изъято около 18,4 млрд рублей (в пересчете около 193,3 млн евро).

В базирующемся в Бельгии депозитарии Euroclear хранятся российские активы, замороженные в результате введения санкций из-за развязанной Москвой войны в Украине.

Министерство финансов США 12 июня объявило о новом санкционном пакете в отношении физических лиц и компаний, связанных с войной РФ против Украины. В перечень вошли 33 человека и около 300 компаний и организаций, зарегистрированных в России и других странах.

Под ограничения подпали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий РФ. Позже к данным санкциям США присоединилась Великобритания.