Лондон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предлагает задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть. В интервью газете Corriere della Sera он предложил блокировать их в итальянских портах.

«Нужно охотиться за всем – деньгами, нефтью, остановить газ, корабли – все, что позволяет работать российской военной машине», — сказал Кэмерон.

Он также заявил о необходимости накладывать санкции на компании из других стран, таких как Израиль, Киргизия, Китай и Турция, якобы поставляющие РФ материалы двойного назначения.