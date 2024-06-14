В НАТО договорились о плане поставок оружия Украине

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Министры обороны стран НАТО договорились о плане передачи альянсу управления поставками оружия Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«НАТО предоставляет более 99 процентов всей военной поддержки Украине. Поэтому имеет смысл, что альянс берет на себя более значительную роль в этих усилиях», — заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он добавил, что эти действия «не делают НАТО участником конфликта», но они укрепляют поддержку Украины альянсом.

Авторы материала также отмечают, что таким образом НАТО призывает возложить на Европу «большую ответственность» за помощь на фоне неопределенности относительно исхода президентских выборов в США.