Офис Зеленского отверг «мирный план» Путина

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Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговоров с Россией по условиям, которые сегодня озвучил Владимир Путин.

По словам Путина, война в Украине полностью прекратится, если Киев и его союзники выполнят три условия:

Вывод войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей;

«Обеспечение прав русскоязычных» в Украине и «принятие новых территориальных реалий»;

Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее «демилитаризация и денацификация»;

Подписание международных договоров, в которых будет прописано снятие санкций с России.

Подоляк заявил Reuters, что между заявлениями Путина и позицией Украины нет места компромиссу.

По его словам, если Украина примет условия, то фактически она окончательно капитулирует, а слова Путина призваны доминировать в повестке дня международного саммита, который начнется завтра в Швейцарии и будет обсуждать окончание войны.