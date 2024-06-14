Путин: Заявления о том, что Россия нападет на Европу — «абсолютный бред»

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Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютным бредом слухи о возможном нападении России на Европу. По его словам, угроза для европейских стран исходит не от России, а от ее зависимости от США.

«Заявления о том, что Россия нападет на Европу — абсолютный бред. Опасность для Европы исходит не от России, она идет от США», — заявил Путин. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Он добавил, что отношения России и ЕС деградировали, однако не по вине России. «Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и всевозрастающей зависимости от США», — уточнил он.