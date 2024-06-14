Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Гаджиев провел ряд встреч высокого уровня в Брюсселе (фото) |
Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности |
Армения впервые за многие месяцы обстреляла позиции Азербайджана (обновлено) |
Словения, пока США колебались, предоставила Киеву бронетехнику и дроны (фото) |
Главное Мир

Путин: Заявления о том, что Россия нападет на Европу — «абсолютный бред»

Путин: Заявления о том, что Россия нападет на Европу — «абсолютный бред»

Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютным бредом слухи о возможном нападении России на Европу. По его словам, угроза для европейских стран исходит не от России, а от ее зависимости от США.

«Заявления о том, что Россия нападет на Европу — абсолютный бред. Опасность для Европы исходит не от России, она идет от США», — заявил Путин. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Он добавил, что отношения России и ЕС деградировали, однако не по вине России. «Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев в критической и всевозрастающей зависимости от США», — уточнил он.

Теги:
Из этой рубрики
Путин: Заявления о том, что Россия нападет на Европу — «абсолютный бред»
Мир

Путин: Заявления о том, что Россия нападет на Европу — «абсолютный бред»

2024/06/14, 14:02
Трамп рассказал, что подтолкнуло Россию напасть на Украину
Мир

Трамп рассказал, что подтолкнуло Россию напасть на Украину

2024/06/14, 12:42
Судан накроет катастрофический голод
Мир

Судан накроет катастрофический голод

2024/06/14, 11:27
Tesla выплатит Илону Маску десятки миллиардов долларов
Мир

Tesla выплатит Илону Маску десятки миллиардов долларов

2024/06/14, 11:20
Венгрия не станет участвовать в миссии НАТО в Украине
Мир

Венгрия не станет участвовать в миссии НАТО в Украине

2024/06/14, 10:55
Немецкий Rheinmetall заинтересовался космосом
Мир

Немецкий Rheinmetall заинтересовался космосом

2024/06/14, 10:10
Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС?
Мир

Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС?

2024/06/14, 09:18
Зеленский рассказал об обещании, данном ему лидером Китая
Мир

Зеленский рассказал об обещании, данном ему лидером Китая

2024/06/14, 09:01
Число жертв в Газе достигло 37232
Мир

Число жертв в Газе достигло 37232

2024/06/14, 00:40