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Картаполов: Выход Армении из ОДКБ повлияет на ее обороноспособность

Картаполов: Выход Армении из ОДКБ повлияет на ее обороноспособность

Возможное решение о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не скажется на обороноспособности организации, но повлияет на собственную обороноспособность этого государства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому, безусловно, решение это — за армянской стороной. Но дело в том, что, к глубокому сожалению, решение будет принимать нынешнее руководство Армении, которое не руководствуется интересами армянского народа, в этом трагедия», – сказал Картаполов «РИА Новости». Россия, в свою очередь, надеется, что у армянского народа возобладает здравый смысл, добавил он.

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