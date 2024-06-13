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Венгрия назвала причину неучастия страны в операциях НАТО в Украине

Венгрия назвала причину неучастия страны в операциях НАТО в Украине

В случае, если НАТО начнет миссию в Украине, Венгрия не должна будет участвовать в ответных военных действиях в соответствии с 5 статьей Договора о НАТО, если эти войска там подвергнутся нападению. С таким заявлением выступил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, чьи слова передает РИА Новости.

По его мнению, если конфликтующие стороны в ближайшее время не заключат мирный договор, то в рамках миротворческой миссии НАТО в Украине в западных областях Украины появятся войска Североатлантического альянса

«Если произойдет продвижение РФ, о военных планах (НАТО) будет объявлено уже открыто», — полагает Гуйяш.

Глава президентской администрации подчеркнул, что если такая миссия за пределами альянса подвергнется атаке, то Венгрия не должна будет оказывать военную помощь союзникам в согласии с 5 статьей Договора НАТО.

Статья 5 договора Североатлантического альянса предполагает, что в случае нападения на одно из государств блока, на акт агрессии коллективно ответят все остальные страны–участницы организации.

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