Орбан возмутился требованием суда ЕС выплатить штраф в размере 200 млн евро

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился требованием суда ЕС выплатить штраф в размере 200 млн евро за отказ пускать в страну мигрантов.

«Сегодня Европейский суд постановил, что Венгрия будет оштрафована на 200 миллионов евро единовременно плюс 1 миллион евро в день за то, что она не впускает нелегальных мигрантов. Это решение возмутительно и неприемлемо. Мы не поддадимся на финансовый шантаж брюссельских бюрократов! Мы защитим наши границы и защитим венгерский народ!» — написал премьер-министр Венгрии на своей странице в соцсети.