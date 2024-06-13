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В ИВ Баку рассказали о строительстве новых парков в Баку (фото)

В ИВ Баку рассказали о строительстве новых парков в Баку (фото)

В последние годы усилиями президента Ильхама Алиева в Баку было создано около 400 новых парков, и этот процесс продолжается. С гордостью можем сказать, что благодаря проделанной работе Баку выделяется на фоне других городов СНГ.

Как сообщили в Исполнительной власти г. Баку, в настоящее время Баку демонстрирует очень высокие темпы развития и стоит в одном ряду со многими красивыми городами мира. Сегодня Баку впечатляет каждого, кто приезжает в город. Ярким подтверждением тому является ежедневное увеличение количества приезжающих туристов.

Сегодня на территории Баку создается 10 мегапарков, территория некоторых парков расширяется.

Соответствующим распоряжением главы государства в Центральном ботаническом парке и парке-дендрарии в Мардакяне проводятся капитальные ремонтно-восстановительные работы, завершить работы здесь планируется до конца года.

Несколько лет назад были созданы парки «Гянджлик», «Низами Гянджеви», Лесопарк в Ясамальском районе, Центральный и Зимний парки, парк «Чемберекенд».

В рамках масштабных строительных работ в столице во многих местах вместо устаревших и ветхих зданий и сооружений возводятся не здания и объекты, а разбиваются парки. В настоящее время ведутся работы по расширению парка «Севги» в Хатаинском районе. В связи с этим сносятся здания вокруг улицы Юсифа Сафарова, срок эксплуатации которых истек.

В третьей части Центрального парка ведутся работы по расширению и благоустройству, строится новый мегапарк на пересечении улиц Джейхуна Гаджибейли, Насиб бея Юсифбейли, Вагифа в Наримановском районе, идет капитальный ремонт и реконструкция парка в Наримановском районе. В то же время начались работы в парке Хагани.

Создается новый парк на пересечении улиц 28 мая, Мехти Мехтизаде, Эльмана Овчуева и Гусейна Расулбекова площадью 12 гектаров.

Подготовлены проектно-сметные документы по ремонтно-восстановительным работам на площади перед железнодорожным вокзалом, и работы начнутся.

Работы по дальнейшему озеленению и благоустройства столицы продолжаются.

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