«Будем взаимодействовать с братским Азербайджаном». Появилась первая реакция на ультиматум Пашиняна Лукашенко

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Минск спокойно оценивает импульсивные высказывания армянского премьера Пашиняна. Как передает Minval, об этом заявил советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский.

«По-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Беларусь связывают многовековые исторические узы», – написал он своем Telegram-канале.

«Вместе с тем выбор партнеров и союзников является суверенным делом официального Минска и в этом случае подход «или-или» является для нас неприемлемым. Мы взаимодействовали и будем взаимодействовать с братским Азербайджаном во всех сферах, включая военно-техническую», – подчеркнул Шпаковский.

Как писал ранее Minval, премьер Армении Никол Пашинян поставил ультиматум белорусскому лидеру Александру Лукашенко из-за Азербайджана.