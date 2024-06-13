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«Будем взаимодействовать с братским Азербайджаном». Появилась первая реакция на ультиматум Пашиняна Лукашенко

"Будем взаимодействовать с братским Азербайджаном". Появилась первая реакция на ультиматум Пашиняна Лукашенко

Минск спокойно оценивает импульсивные высказывания армянского премьера Пашиняна. Как передает Minval, об этом заявил советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский.

«По-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Беларусь связывают многовековые исторические узы», – написал он своем Telegram-канале.

«Вместе с тем выбор партнеров и союзников является суверенным делом официального Минска и в этом случае подход «или-или» является для нас неприемлемым. Мы взаимодействовали и будем взаимодействовать с братским Азербайджаном во всех сферах, включая военно-техническую», – подчеркнул Шпаковский.

Как писал ранее Minval, премьер Армении Никол Пашинян поставил ультиматум белорусскому лидеру Александру Лукашенко из-за Азербайджана.

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