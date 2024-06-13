Пашинян поставил ультиматум Лукашенко из-за Азербайджана: Извинись

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Я заявляю, что никогда не посещу Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко, с этого момента ни один официальный представитель Армении не посетит Беларусь. Об этом, как передает Minval со ссылкой на ереванские СМИ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

«Один из лидеров ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил, желал победы Азербайджану. А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Беларуси в формате ОДКБ? Разве вы не говорите о достоинстве, принципиальности? Есть ситуация, что в ЕАЭС, в ОДКБ я в каком – то смысле буду вынужден», – важно заявил он.

Он заявил, что в отношениях в рамках ОДКБ «теоретически нельзя исключать изменений, если, к примеру, Беларусь сама решит выйти из ОДКБ или же Лукашенко произнесет такие слова извинения, которые будут приемлемы для армянского народа».